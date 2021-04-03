Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
03.04.2021 11:43
Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
Piyade, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. - Son Dakika
Son Dakika Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yaptığı antrenman paylaşımıyla kısa süre içinde binlerce beğeni aldı Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı