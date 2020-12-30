Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü. - Son Dakika

Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.
30.12.2020 14:47
Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.
Akar ve komutanlar, Harekat Merkezi'nde harekat bölgeleri ile sınır hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik komutanları ile görüştü.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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