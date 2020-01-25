Akar ve komutanlar, Hatay'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Akar ve komutanlar, Hatay'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye rejiminin İdlib'e yönelik hava ve kara saldırıları sonucu ortaya çıkan insanlık dramına karşı Hatay'da alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye rejiminin İdlib'e yönelik hava ve kara saldırıları sonucu ortaya çıkan insanlık dramına karşı Hatay'da alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, İdlib'de 700 bin civarında insanı zorlu hava koşullarında evlerini, topraklarını terk etmek zorunda bırakan rejimin hava ve kara saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insanlık dramına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Burada sivil ve asker yetkililerle bir araya gelen Akar, mevcut duruma ilişkin bilgi aldı. Yapılan toplantıda, alınan tedbirler gözden geçirildi, ilave tedbirler değerlendirildi.

Akar ve komutanlar, daha sonra depremin meydana geldiği Elazığ'a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki incelemelerine katıldı.

Akar ve komutanlar, Hatay'da incelemelerde bulundu

Salih Zeki Çolak, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:33 Kaynak: AA
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