Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır... - Son Dakika

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Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır...
6 saat önce
Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.
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