Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır... - Son Dakika

Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır...

6 saat önce

Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.

Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır..., System.String[]

Akar ve Komutanlar, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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