Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik... - Son Dakika

Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik...
Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarda görev alan komandolarla sınır hattında yaptı.
Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarda görev alan komandolarla sınır hattında yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:03 Kaynak: AA
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