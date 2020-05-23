Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik... - Son Dakika

Akar ve komutanlar, ramazanın son iftarını Suriye 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarda görev alan komandolarla sınır hattında yaptı.

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