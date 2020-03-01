Akar ve komutanlar sıfır noktasında - Son Dakika
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Akar ve komutanlar sıfır noktasında

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Akar ve komutanlar sıfır noktasında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:58 
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