Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı

Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu inceledi. Akar, burada yaptığı açıklamada "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi'ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa Gap Havalimanı'ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçen Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.

"ABD'NİN GÖZLEM NOKTASINA HERHANGİ BİR ATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar, Harekat Merkezi'nden çıkışında AA muhabirinin "ABD'nin gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şunları kaydetti:

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 415

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinin karadan ve havadan vurulduğu harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapılıyor.

Önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı da Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı harekatta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile sadece sınırların ve milletin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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