Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı...

Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek.

Akar ve komutanlar, Türkiye- Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:35

Kaynak: AA

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