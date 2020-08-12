Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı...
Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek.
Akar ve komutanlar, Türkiye- Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:35
Kaynak: AA
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