Akar ve Komutanlardan "Kritik" Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gerekli hazırlıklar, planlamalar yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gerekli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecek." dedi.



Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Akar, GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.



Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, Valilik ziyaretinin ardından denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra bölgede görev yapan, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birlik komutanlarıyla bir araya geldi.



Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, tugaydaki personele hitap etti.





Uzun süredir çeşitli çalışmaların, faaliyetlerin yapıldığını belirten Akar, "Ülkemizin, milletimizin güvenliği ve huzuru için sınır güvenliği başta olmak üzere elimizden geldiğince her türlü tedbiri almaya, bu tedbirleri icraya çalışıyoruz." diye konuştu.



Bakan Akar, bugüne kadar yapılan başarılı çalışmalardan dolayı birlik komutanlarını tebrik ederek, şunları söyledi:





"Bu işin içinde gerçekten kahramanlık ve fedakarlık var. Kısa bir sürede oldukça önemli işler başarıldı. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda devlet kararını vermiş durumda. Dolayısıyla bu karar doğrultusunda bizler de Silahlı Kuvvetler olarak bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız her düzeyde yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu konuda planlarımız, çalışmalarımız tamamlandı, belli bir yere kadar geldi, daha sonra gelişmelere göre de tedbirlerimiz neyse o tedbirlerimizi alıp uygulamaya devam edeceğiz."



"Kimsenin toprağında gözümüz yok"





Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, söz konusu faaliyetler sırasında başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini ve gösterilmeye devam edileceğini söyledi.



Bakan Akar, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu konuda herkesin rahat olması lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek amacımız ülkemizin, milletimizin, sınırlarımızın, sınırdaki güvenlik güçlerimizin güvenliğinin sağlanması. Çalışmalarımız bundan ibarettir. Bunun dışında bizim herhangi bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.



Akar, Türkiye'nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğine dikkati çekerek, "Bu konuda son derece kararlıyız." dedi.



"Hem masada hem arazide varız"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de verilen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:



"Bizim dileğimiz inşallah terör belasını bitirmek. Ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, nerede olursa olsun teröre son vermek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın.



Biz ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin yakın bir gelecekte bu beladan kurtulmasını sağlayacağız. Bu konuda devletimiz, milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri kesin kararlı. Bunu hep birlikte çalışarak sonlandıracağız, sonuçlandıracağız."



Bu konudaki kararlılığın yapılan operasyonlardan da anlaşılacağına dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:





"Türkiye olarak, TSK olarak hak ve hukukumuzu korumak, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı girişilen hareketleri yok etmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu konuda hem masada varız hem arazide, sahada varız. Bugüne kadar bu işleri çok başarılı bir şekilde yürüten Mehmetçik'in bundan sonra da kendisine verilen görevi en işi şekilde yapacağından hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de şüphesi olmasın.



Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekide devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir."



"Tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir"



Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Akar, şöyle devam etti:



"Bizim yaptığımız operasyonların hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ, Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye'deki Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ'tır, PKK/YPG'dir. Yüzyıllardan beri ekmeğimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, kültürümüzü paylaştığımız, et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor.



Dolayısıyla bizim hedefimizin de teröristler olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyonun şansı yok, zorlama yorumlara gerek yok. Bu konuda hiçbir provokasyona, uydurma, zorlama yoruma gerek kalmaksızın bu gerçeğin de herkes tarafından görülmesi gerekiyor."



"Yeri ve zamanı geldiğinde..."





Suriye'nin kuzeyinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerce kazılan çukurları anımsatan Bakan Akar, "Ne yaparlarsa yapsınlar, teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin elebaşıları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri. Aksi halde bunların hiçbir kurtuluşunun olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bunlar gerekli karşılığı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 7 iklim, 3 kıtada istikrarı, barışı, adaleti temsil eden ve gittikleri yerlere de bunları götüren atalarına yarışır şekilde hareket ettiğini vurgulayan Akar, "Biz de aynı şekilde huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz yerlerde hiçbir şekilde masumlara zarar vermeden, sadece teröristlerle mücadele ederek sulhu ve sükunu atalarımıza yaraşır şekilde götürdük, götürmeye devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

