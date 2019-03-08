Son Dakika Haberleri: Akar ve Komutanlardan Taziye Ziyareti

Akar ve Komutanlardan Taziye Ziyareti

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Allah'ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.

Akar ve Komutanlardan Taziye Ziyareti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Allah'ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Akar ve komutanlar, şehidin Sincan'daki evine gelişlerinde amca Soner Korkmaz ve şehidin diğer yakınları tarafından karşılandı.


Şehidin annesi Nilüfer Korkmaz, amcası Soner Korkmaz ve aile üyelerine taziyelerini ileten Bakan Akar, omuz omuza vererek bu acıların üstesinden geleceklerini belirtti.


Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için tüm silah arkadaşlarının azim ve kararlılıkla çalıştığını ve bunu başardıklarını ifade eden Akar, "Allah'ın izniyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.


Şehidin yeğenleri 4 aylık Hamza Ali ve 5 yaşındaki Fatma ile yakından ilgilenen Akar'a evden ayrılışı sırasında dışarıda bekleyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:59 Kaynak: AA

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