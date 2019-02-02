Son Dakika Haberleri: Akar ve Orgeneral Dündar Sınırın Sıfır Noktasında (2)

Akar ve Orgeneral Dündar Sınırın Sıfır Noktasında (2)

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Toplantıya katılan askerler ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Toplantıya katılan askerler ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan Silopi'ye geçti.

Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarına talimat verdi. Bakan Akar ve Orgeneral Dündar sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Şırnak, Hulusi Akar, Güncel
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