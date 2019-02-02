Son Dakika Haberleri: Akar ve Orgeneral Dündar Sınırın Sıfır Noktasında (1)

Akar ve Orgeneral Dündar Sınırın Sıfır Noktasında (1)

54 dakika önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması Çocukların çiçek vermesi Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'na gelişi Bakan Akar'ın toplantıya katılması Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılanması
Çocukların çiçek vermesi
Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'na gelişi
Bakan Akar'ın toplantıya katılması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan Silopi'ye geçti.

Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarına talimat verdi. Bakan Akar ve Orgeneral Dündar sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:14 Kaynak: AA

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