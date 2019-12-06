Son Dakika Haberleri: Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son Dakika Güncel Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK şüphelisi ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişiye dava açıldı.

Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı alan bölücü terör örgütü PKK şüphelisi ve ona yardım ettiği belirtilen iki kişiye dava açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK üyesi S.B, Emniyete giderek teslim oldu ve örgütün üst düzey yöneticilerinin birinden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlattı.

S.B, önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, iki örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirtti ve söz konusu iki kişiyi teşhis etti.

Daha önce Güneydoğu'da askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da itiraf eden S.B, Akar ve Soylu'ya suikast gerçekleştirememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı düzenlemesi yönünde talimat aldığını dile getirdi.

Sorgusunun ardından tutuklanan S.B. hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İddianamede S.B'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.B'ye yardım ettiği tespit edilen iki kişiye ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim
Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]