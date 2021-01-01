Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

01.01.2021 00:05
Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar ve TSK kademesi Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Akar, Azerbaycan'da yaşadığı iki duygusal anı asla unutmayacaklarını vurguladı. Akar, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi 10 Kasım'daki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı. Onu devamlı hatırlıyoruz. İkincisi de bu masada, 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp, seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk grubu temsilcisi olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak izleme fırsatı bulduk. Türkiye'deki herkes sizin tavrınızdan dolayı gurur duydu, sağ olun, var olun."

"Tek yürek, tek bilek, tek yumruk

Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akar, "Sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taçlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulmasını müteakip Nahcivan ve Zengelan arasındaki bu hattın tesisi önem taşıyor. Kardeşlerin birbiriyle buluşmasının, Türkiye, Nahcivan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirlerinize sunuyorum" diye konuştu.

Akar, 30 yıllık işgalin son bulmasının ardından Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın öz topraklarında yapacağı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi haline dönüşeceğine yönelik inancını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Barış ve huzurun sağlanmasındaki Azerbaycan ile Türkiye'nin birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil gelecek için de çok büyük şeyler vadediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Dolayısıyla herkesin bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz."

Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirterek, askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi. - BAKÜ

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika


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