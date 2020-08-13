Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Son Dakika

Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şunu çok net ifade etmek isterim ki geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı...

Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şunu çok net ifade etmek isterim ki geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikata katılan unsurları tebrik eden Akar, buradaki konuşmasına "İkinci vatanımız Azerbaycan'da bulunmaktan ben ve arkadaşlarım büyük memnuniyet, heyecan duymaktayız." diyerek başladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunu ifade eden Akar, "Bizim tarihimiz, dilimiz, irfanımız, kültürümüz bir. Canımız bir, kanımız bir. Bizim ayrımız, gayrımız yoktur. 'Bir ananın iki oğlu' olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Atalardan emanet olan kardeşlik bağını ele ele vererek gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu bilinç içerisinde 'iki devlet, tek millet' anlayışına sahip Azerbaycan ve Türkiye, dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta, bir ve beraber olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Jeopolitik sorunların, terörün, düzensiz göç hareketlerinin ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, iş birliği son derece önemlidir. Bu nedenle can gardaşımız Azerbaycan ile her alanda süren iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkelerimizi daha da güçlü kılarken, bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir. Yaptığımız çalışmalar sadece Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bölgenin geleceği bakımından da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla Kafkasya'da ve bölgemizde barış, huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. İcra edilen tatbikatlar da bu çabalarımızın bir göstergesidir."

"Tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruş"

Akar, tehdit ve tehlike oluşturan gelişmelerin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olma gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek, her an harekata hazır bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerine sahip olmanın yanı sıra iyi eğitimli personel varlığının da önemli olduğunu söyledi.

Personelin en üst seviyede yetiştirilmesi ve muharebe şartlarına hazırlanması için tatbikatları önemli birer eğitim aşaması olarak nitelendiren Akar, müşterek ve birleşik tatbikatların, orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyesinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

İcra edilen tatbikatın başarıyla amacına ulaştığını bildiren Akar, "Bu ve bundan sora yapılacak tatbikatlar ayrıca iki kardeş ülkenin tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşunu da tüm dünyaya göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Hamınız salamat ve yahşı galın"

Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." sözünü hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Yaşadığınız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız."

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Akar, Tovuz'daki hain saldırıda şehit düşenlerle egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, konuşmasını "Hamınız salamat ve yahşı galın." ifadesiyle tamamladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da, Türkiye ile Azerbaycan'ın aynı millet olduğunu, aynı din, dil ve kültüre sahip olduğunu söyledi.

Tatbikat katılımcılarına teşekkürlerini ileten Hasanov, " TSK, dünyanın en güçlü ordularından biridir ve bu bizim şansımızdır. Şansımız şudur ki, bu güçlü orduyla tecrübe paylaşıyoruz. TSK bugün tüm dünyaya kendi gücünü gösterdi. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da. İnşallah TSK'nın desteği ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri de kendi kutsal görevini yerine getirecektir. Bir milletin silahlı kuvvetlerinin, zamanı geldiğinde kendi kutsal görevini yerine getireceğinden eminim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akar, Hasanov ve Komutanlar, tatbikatta üstün başarı gösteren personeli tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, Hasanov ile Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de - Son Dakika
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