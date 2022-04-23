Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi'nden, Pençe Kilit'te sahadaki son durumu değerlendirdi - Son Dakika
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Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi'nden, Pençe Kilit'te sahadaki son durumu değerlendirdi

23.04.2022 00:48
Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi'nden, Pençe Kilit'te sahadaki son durumu değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti. Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti.

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar ve TSK komuta kademesi Harekat Merkezi'nden, Pençe Kilit'te sahadaki son durumu değerlendirdi - Son Dakika


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