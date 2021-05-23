Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını incelemesinin ardından açıklama yapması Akar ve TSK komuta kademesi, inşası devam eden TCG Anadolu'yu inceledi
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarını inceledi, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı
Kaynak: AA
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