Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında - Son Dakika
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Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde...

Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları Akar ve TSK Komuta Kademesi sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

Bakan Akar: "(İdlib'deki saldırı) Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi."

Hulusi Akar, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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