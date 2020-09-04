Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
İstiklal Marşı okunması
Askerlerin gösterisi Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı
Akar:
"Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız"
"Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret (1) - Son Dakika