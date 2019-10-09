Son Dakika Haberleri: Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kartal Yuvası'nda
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Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kartal Yuvası'nda

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK'nın komuta kademesi ile Harbiyelilerle yemek yedi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi Kartal Yuvası'nda, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK'nın komuta kademesi ile Harbiyelilerle yemek yedi.


Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere "Kartal Yuvası" olarak nitelendirilen Hava Harp Okulu'na geldi.


Yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkları inceleyen, tesisleri denetleyen Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Harbiyelilerle yemek yedi. Akar ve komutanların masalarındaki Harbiyelilerle sıcak sohbeti dikkati çekti.

Hulusi Akar, Kartal, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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