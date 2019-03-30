Son Dakika Haberleri: Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa'da

Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Vali Erin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.

Hulusi Akar ve komutanlar daha sonra Abdullah Erin ile bir araya gelerek, ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Abdullah Erin, Hulusi Akar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]