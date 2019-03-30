Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.



Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.



Vali Erin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Valilik Özel Defteri'ni imzaladı.



Hulusi Akar ve komutanlar daha sonra Abdullah Erin ile bir araya gelerek, ildeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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