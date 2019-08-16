Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'da
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:55 Kaynak: AA
Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı, GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.
Akar ve TSK'nın komuta kademesinin bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı öğrenildi.
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