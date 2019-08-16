Son Dakika Haberleri: Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'ya geldi
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Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'ya geldi

27 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'ya geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Hulusi Akar, Şanlıurfa, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42 
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Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da
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