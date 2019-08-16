Akar ve TSK'nın komuta kademesi Şanlıurfa'ya geldi
27 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK
'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa
'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42
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