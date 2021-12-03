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KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika

KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret

03.12.2021 12:08

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayideki gelişmeleri gururla takip ettiklerini belirterek, "Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayideki gelişmeleri gururla takip ettiklerini belirterek, "Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKE Mühimmat Fabrikası'nı ziyaret etti.

MKE Anonim Şirketinin faaliyetlerine ilişkin Genel Müdür Yasin Akdere'den brifing alan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra işçilerle bir araya geldi.

MKE tarafından üretilen Milli Deniz Topu'nun kara test atışının ardından MKE'de işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Yaşadığımız büyük gururun ardından sizlerle beraberiz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizlere güvenimiz tamdır. Yeni yapısıyla MKE Anonim Şirketinin bugüne kadar yaptığı gibi şanlı tarihine yaraşır şekilde çok daha başarılı işler yapacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini, bu durumun TSK'nın sorumluluklarını artırdığını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye uluslararası alanda artık bir özne haline geldi." dedi.

Mehmetçik'in Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Kara Kuvvetlerimizin tüm unsurları, Hava Kuvvetlerimizin muharip unsurları, Deniz Kuvvetlerimizin tüm gemileri ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak için görev başında. Sadece kendi hak ve menfaatlerimiz için değil dost, kardeş ve müttefik ülkeler için de atalarımıza yaraşır şekilde, vefanın gereği olarak yapılması gereken ne varsa yapmaya, haklı davalarında onlarla bir arada olmaya devam ediyoruz."

Yerli ve milli savunma sanayisini bir tercih değil, zorunluluk olarak nitelendiren Akar, "Eskiden piyade tüfeğimizin patenti dahi yabancıydı. Fakat şimdi hafif silahlarımızı yapar ihraç eder hale geldik, gemilerimizi, Fırtına obüslerini, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Burası milletin öz malı"

Yüksek teknolojiye dayalı silah, araç-gereç ve sistemle Mehmetçik'in başarısının daha da artacağını dile getiren Akar, "Savunma sanayimizdeki gelişmeleri büyük bir heyecan, gururla izliyoruz. Savunma sanayide MKE'nin rolü çok önemli ve büyük. Sadece ülkemiz için değil uluslararası alanda da MKE'nin adını çok daha saygın, seçkin yerlere ulaştırdığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. MKE'nin yeni yapısı çok daha güçlü, etkin, hızlı, rekabetçi bir hale geldi. Dolayısıyla uluslararası piyasalar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman çalışanların yanında olduklarına dikkati çeken Akar, "Çalışanlarımızın özlük haklarının en iyi düzeyde olması için tüm imkanlar kullanılmaktadır. MKE'nin sermayesi tamamıyla Hazine'ye ait, denetim, yönetim ve temsil konuları da Milli Savunma Bakanlığına ait. Yani burası milletin öz malı" diye konuştu.

Savunma sanayi alanında geçmişte yaşanan sıkıntıları hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Parasını verdiğimiz halde alamadığımız silahları hatırlayın. Şimdi de parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde ambargo telaffuz edilmese dahi örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara 'yeter' diyen bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışarak bu engelleri aştı, bundan sonra da aşacak. Savunma sanayinde millilik ve yerlilik oranı yüzde 80'lere dayandı. Yeter mi? Yetmez. Bundan sonraki çalışmalar çok daha çetin geçecek. Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. MKE'nin dönüşümünün ortaya çıkardığı bir fırsat bu. Bu imkanı değerlendirecek ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

MKE'nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldıklarını belirten Akar, "Çok ciddi, kritik projeler var. Bunlar komutan arkadaşlarımızı son derece heyecanlandırdı. Onlar da bu projelerin bir an önce ürüne dönüşüp kendilerine teslim edilmesini ve böylece karada, denizde ve havada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarınızın tamamlanmasını bekliyor." dedi.

Konuşmasının ardından bir süre işçilerle sohbet eden Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesiyle birlikte çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret
KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret

Hulusi Akar, Mühimmat, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Akar ve TSK'nın komuta kademesinden MKE Mühimmat Fabrikası'na ziyaret - Son Dakika
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