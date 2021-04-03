Akar: "Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor." - Son Dakika

Akar: "Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor."
03.04.2021 16:25
Akar: "Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor.
Akar: "Yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutumumuza rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor, gerilimi tırmandırıyor."
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