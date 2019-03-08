Akar: "Yeni Askerlik Sistemi Dağılımı Bedelli Askerlik, Yükümlü Erbaş ve Erler, Yedek Astsubaylık,...
1 saat önce
Akar: "Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak"
Akar: "Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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