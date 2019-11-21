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Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır.
6 saat önce
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:24 Kaynak: AA
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil."
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