Son Dakika Haberleri: Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır.
Son Dakika Politika Akar: '(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. - Son Dakika

Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır.

6 saat önce

Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır.

Akar:

Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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