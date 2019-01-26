Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili 'İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta. Bir taraftan ülkemizin güvenliği bağlamında yükümlülük hizmetini diğer taraftan gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz' dedi.

"GENÇLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili bir takım dedikodular olduğunu belirterek, "Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve emniyetimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını da göz önüne alıyoruz. bunların hepsini em optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"SONUCU YAKIN ZAMANDA BELİRLEYECEĞİZ"

Bakan Akar, "Bunların hepsi tekrar altını çiziyorum bir takım ihtimallerden, birtakım imkanlardan bahsediyoruz. Bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Cumhurbaşkanımızın incelemesine, değerlendirmesine, onaylamalarına müteakip de işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Gerçekten bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.