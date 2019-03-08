Akar: "(Yeni Askerlik Sistemi) Modern, Öngörülebilir, TSK'nın İhtiyacını, Gençlerin Eğitim...
1 saat önce
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim."
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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