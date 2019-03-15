Akar: "(Yeni Zelanda'da Terör Saldırı) Bu Olay, Dünyada İslam Karşıtlığı ve Müslüman Düşmanlığının...
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Akar: "(Yeni Zelanda'da terör saldırı) Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir"
Akar: "(Yeni Zelanda'da terör saldırı) Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:59 Kaynak: AA
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