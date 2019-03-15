Son Dakika Haberleri: Akar: "(Yeni Zelanda'da Terör Saldırı) Bu Olay, Dünyada İslam Karşıtlığı ve Müslüman Düşmanlığının...

Akar: "(Yeni Zelanda'da Terör Saldırı) Bu Olay, Dünyada İslam Karşıtlığı ve Müslüman Düşmanlığının...

8 dakika önce

Akar: "(Yeni Zelanda'da terör saldırı) Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir"

Akar:
Akar: "(Yeni Zelanda'da terör saldırı) Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:59 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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