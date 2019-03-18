Akar: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Irkçı, Dinci, Örgütlü Olduğu Görülen Terör Olayını...
1 saat önce
Akar: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum.
Akar: "( Yeni Zelanda
'daki terör saldırısı) Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış
Bakan Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık
Cami Saldırısında Birçok Kişinin Hayatını Kurtaran Kahraman Konuştu: Pos Makinesini Ona Fırlattım