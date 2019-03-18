Son Dakika Haberleri: Akar: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Irkçı, Dinci, Örgütlü Olduğu Görülen Terör Olayını...

Akar: "(Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı) Irkçı, Dinci, Örgütlü Olduğu Görülen Terör Olayını...

1 saat önce

Akar: "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum.

Akar:
Akar: "( Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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