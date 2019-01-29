Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın Doğusunda da Gerekli Faaliyetler, Görevler...
13 dakika önce
Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir.
Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç
'te de Fırat
'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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