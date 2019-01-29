Son Dakika Haberleri: Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın Doğusunda da Gerekli Faaliyetler, Görevler...

Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın Doğusunda da Gerekli Faaliyetler, Görevler...

13 dakika önce

Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir.

Akar:
Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Güncel
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