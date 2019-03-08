Son Dakika Haberleri: Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri Doğrultusunda Milletinin...

Akar: "Yeri ve Zamanı Geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktifleri Doğrultusunda Milletinin...

18 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:04 Kaynak: AA

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