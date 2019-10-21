Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye...
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Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:14 Kaynak: AA
Akar: " YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor"
PKK/YPG'liller 36 taciz atışı yaptı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek TRT Worl Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti