Son Dakika Haberleri: Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye...
Son Dakika Güncel Akar: 'YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye...

Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye...

35 dakika önce

Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor"

Akar:

Akar: " YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor"

PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/YPG'liller 36 taciz atışı yaptı
Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek TRT Worl Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]