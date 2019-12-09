Son Dakika Haberleri: Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"
Son Dakika Güncel Akar: 'YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek' - Son Dakika

Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"

6 saat önce

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (3)

Akar: " YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek."

Akar: YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek

Metin Mutanoğlu, Hulusi Akar, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz
Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -... Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]