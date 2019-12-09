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Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"
6 saat önce
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:27 Kaynak: AA
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (3)
Akar: " YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek."
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