Son Dakika Haberleri: Akar: "Ypg, Pkk, Deaş, Fetö, El Kaide Gibi Teröristlere Karşıyız. Başta Kürt Kardeşlerimiz, Hiçbir...

Akar: "Ypg, Pkk, Deaş, Fetö, El Kaide Gibi Teröristlere Karşıyız. Başta Kürt Kardeşlerimiz, Hiçbir...

1 saat önce

Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."

Akar:
Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "Ypg, Pkk, Deaş, Fetö, El Kaide Gibi Teröristlere Karşıyız. Başta Kürt Kardeşlerimiz, Hiçbir...
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