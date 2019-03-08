Akar: "Ypg, Pkk, Deaş, Fetö, El Kaide Gibi Teröristlere Karşıyız. Başta Kürt Kardeşlerimiz, Hiçbir...
1 saat önce
Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."
Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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