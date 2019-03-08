Akar: "Ypg, Pkk, Deaş, Fetö, El Kaide Gibi Teröristlere Karşıyız. Başta Kürt Kardeşlerimiz, Hiçbir...

Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."

Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor