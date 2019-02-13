Son Dakika Haberleri: Akar, Yunan Mevkidaşı Apostolakis'le Görüşmesine İlişkin, "Dost ve Komşu İki Olarak Sorunlara...

Akar, Yunan Mevkidaşı Apostolakis'le Görüşmesine İlişkin, "Dost ve Komşu İki Olarak Sorunlara...

6 saat önce

Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

Akar, Yunan Mevkidaşı Apostolakis'le Görüşmesine İlişkin,
Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA

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