Akar, Yunan Mevkidaşı Apostolakis'le Görüşmesine İlişkin, "Dost ve Komşu İki Olarak Sorunlara...
6 saat önce
Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.
Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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