Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini,...
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Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemi vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Akar, Yunan mevkidaşına, Ege
ve Akdeniz
'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemi vurguladı
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