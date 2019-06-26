Son Dakika Haberleri: Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini,...
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Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini,...

8 dakika önce

Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemi vurguladı.

Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini,..., System.String[]
Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemi vurguladı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:55 Kaynak: AA
milli, akdeniz, ege, yunan, Politika
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