Akar: "(Yunanistan) 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır."

Akar: "(Yunanistan) 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı.

Akar: "(Yunanistan) 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır."

Yunanistan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Akar: '(Yunanistan) 3 ayda 46 NAVTEX, 22 eğitim sahası ilan etti, sadece ikisini kullandı. Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı davranışlardır.' - Son Dakika

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