Akar: "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz." - Son Dakika

Akar: "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz."
03.11.2020 15:49
Akar: "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz.
Akar: " Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz."
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