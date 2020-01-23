Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı - Son Dakika Dünya

Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı

6 saat önce

Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı

Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı, System.String[]

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki gelişmeler, İdlib'e yönelik hava saldırıları ve Yunanistan ile Ege denizi konusunda yaşanan 'adalar' sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.


Atina'ya 'uluslararası hukuka uygun davranması' çağrısında bulunan Bakan Akar: "Yunanistan gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı." dedi.

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Yunanistan, İdlib, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18 
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