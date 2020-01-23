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Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı
6 saat önce
Akar: Yunanistan gayri resmi statüdeki 16 adayı silahlandırdı
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki gelişmeler, İdlib'e yönelik hava saldırıları ve Yunanistan ile Ege denizi konusunda yaşanan 'adalar' sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Atina'ya 'uluslararası hukuka uygun davranması' çağrısında bulunan Bakan Akar: "Yunanistan gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:18
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