Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti.
05.01.2021 16:51
Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti.
Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti.
Yunanistan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirtti. - Son Dakika
Son Dakika Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da aralık ayının futbolcusu seçildi Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, kentteki ekipler harekete geçti Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık