Akar: "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım." - Son Dakika

Akar: "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."

11.02.2021 14:05
Akar:

Akar: "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."

Akar: " Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar: 'Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım.' - Son Dakika


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