Akar: "(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteği) Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na katıldı. (3)

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir"