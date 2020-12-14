Akar: "(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı."
14.12.2020 17:13
Akar: "(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor.
Akar: "( Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı."
Yunanistan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akar: '(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı.' - Son Dakika
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