Son Dakika Haberleri: Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Son Dakika Güncel Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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