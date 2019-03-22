Son Dakika Haberleri: Akardere Köyüne 8 Bin 800 Adet Ceviz Fidanı Dikildi

Akardere Köyüne 8 Bin 800 Adet Ceviz Fidanı Dikildi

1 saat önce

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde meralık alana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikilen gelir getirici ağaç türü ceviz sertifikaları Vali Ekrem Canalp tarafından törenle dağıtıldı.

Akardere Köyüne 8 Bin 800 Adet Ceviz Fidanı Dikildi, System.String[]
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde meralık alana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikilen gelir getirici ağaç türü ceviz sertifikaları Vali Ekrem Canalp tarafından törenle dağıtıldı.

Akardere köyünde gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce dikimi yapılan aşılı ceviz fidanının sertifikaları, Vali Ekrem Canalp'in katılımları ile gerçekleştirilen törenle dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sertifika dağıtım töreninde halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Şenlik havasında geçen sertifika dağıtım töreninde daha öncekilerle birlikte toplam 762 dönüm alana 8 bin 800 adet fidan dikimi yapıldı. Dikimi yapılan ceviz fidanlarından Akardere köyünde yaşayan 175 aile faydalanacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sertifika dağıtım ve ceviz fidanı dikim töreninin ardından Süloğlu ilçesinde açılan Millet Kıraathanesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Süloğlu, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akardere Köyüne 8 Bin 800 Adet Ceviz Fidanı Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]