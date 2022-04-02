Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul'da başladı

02.04.2022 16:15
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul'da başladı

Yurt dışında eğitim almak ve kariyer yapmak isteyen öğrencileri farklı ülkelerden okul temsilcileriyle buluşturan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları, İstanbul'da başladı.

Yurt dışında eğitim almak ve kariyer yapmak isteyen öğrencileri farklı ülkelerden okul temsilcileriyle buluşturan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları, İstanbul'da başladı.

The Marmara Otel'de başlayan fuarla ilgili AA muhabirine konuşan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesut Yılmaz, dünya genelinde salgın rakamlarının düşmesiyle uluslararası öğrenci hareketliliğinin de arttığını söyledi.

Fuarda birçok ülkeden okulların standının bulunduğunu belirten Yılmaz, "İngiltere, İrlanda, Amerika, Kanada, Avustralya İtalya, İspanya, İsviçre, Çin, Güney Kore gibi, Türkiye'den öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerden okul temsilcileri burada." dedi.

Stantlarda öğrenci ve velilerin okul temsilcileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulacağını ifade eden Yılmaz, iki salonda gerçekleşen fuarda 100'den fazla stant bulunduğunu bildirdi.

Son dönemde Macaristan, Çekya, Makedonya gibi ülkelerin rağbet gördüğünü, Almanya, Avusturya ve Doğu Bloku ülkelerin de tercih edildiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fuarda öğrenciler, yurt dışındaki burs, indirim imkanlarını da öğrenebilecek. Uluslararası öğrencileri kapma yarışına giren ülkeler ardı ardına burs fırsatları, ek çalışma izinleri ve daha birçok ayrıcalıklar açıklamaya başladı. Öğrenciler ayrıca eğitim sırası ve sonrasında ciddi anlamda ekonomik fayda sağlayan çalışma izinleriyle ilgili, fuarda yetkililerden geniş bilgi alma imkanına da sahip olacak."

Yılmaz, fuarın İstanbul'da yarın sona ereceğini, ardından 5 ve 6 Nisan'da Ankara, 7-9 Nisan'da da İzmir'de ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

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Mesut Yılmaz, İstanbul, Marmara, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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