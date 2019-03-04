Son Dakika Haberleri: Akaretler'de sanat haftası…

Akaretler'de sanat haftası…

46 dakika önce

"Artweeks @Akaretler"'in ikincisi, 5-17 Mart tarihleri arasında; Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla Akaretler'de gerçekleştirilecek.

Akaretler'de sanat haftası…, System.String[]
"Artweeks @Akaretler"'in ikincisi, 5-17 Mart tarihleri arasında; Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla Akaretler'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

Ekonomi
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