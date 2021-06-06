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Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika

Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi

06.06.2021 19:52
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi, System.String[]

Türkiye Kano Federasyonu tarafından vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına Artvin'de düzenlenen ve 2 gün süren Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına Artvin'de düzenlenen ve 2 gün süren Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası yarışları tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Yusufeli ilçesi Barhal Çayı'nda düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Kupası yarışlarına Artvin, Rize ve Trabzon'dan 52 sporcu katıldı. Vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına düzenlenen şampiyonada 350 metrelik yapay kano parkurunda sporcular kıyasıya yarıştı.İLK GÜN SONUÇLARIİlk gün yarışlarında Büyük Erkekler K1 kategorisinde Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Berk Toprak, Genç Erkekler K1 kategorisinde de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Karaduman birinci oldu. Büyük Bayanlar K1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cennet Ayhan, Genç Bayanlar K1'de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Fadime Kurt ilk sırada yer aldı. İKİNCİ GÜN YARIŞLARIŞampiyonada son günde Büyük Erkekler C1 kategorisinde Yusufeli  Belediye Spor Kulübünden Emircan Tarık Yılmaz, Genç Erkekler C1 kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Muhammet Usta, Yıldız Erkekler C1 kategorisinde Ardeşen Belediyesi sporcusu Mustafa Parlak ve Yıldız Erkekler K1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Serkan Özcan Yılmaz 1'incilik kürsüsüne çıktı.Büyük Bayanlar C1 kategorisinde Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kader Korkmaz, Genç Bayanlar C1 kategorisinde ise Yusufeli Belediyesi Kulübünden Duygu Beyaz şampiyon oldu.KABAKÇI: YENİ PARKUR GİRİŞİMLERİNDE BULUNUYORUZTürkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı pandemi sonrasında Akarsu Slalom faaliyetinin ilk ayağını Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaptıklarını belirterek "Bu yarışmamızı merhum belediye başkanımız Kadir Topbaş adına yapıyoruz. 3 ilimizden 7 kulübümüzden 52 sporcu yarışlara katıldı. Sporcularımız başarılı olabilmek için kıyasıya ter döktüler" dedi.

Yusufeli ilçesinin baraj nedeniyle su altında kalacağını hatırlatan Kabakçı, "İlçe baraj nedeniyle yeni yerine taşınacak. Gençlik ve Spor Genel Müdür yardımcımız ve daire başkanlarımızla burada incelemelerde bulunduk. Bakanımıza bir sunum gerçekleştireceğiz. Yeni yerleşim yerinde de Akarsu Slalom yarışları yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. Bu konuda bizlerden her zaman desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.


Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi
Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi

Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Kupası, Akarsu, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika Spor


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